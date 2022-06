«Donald Trump au centre de la conspiration»: les conclusions de l’enquête sur l’assaut du Capitole

Un an et demi après l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021, une commission d’enquête parlementaire dévoile ses conclusions, pointant l’ancien président Donald Trump comme « au centre de ce complot ».

L’attente est terminée : après plus d’un an d’enquête, d’interviews confidentielles, de plongée dans les archives présidentielles et d’épluchage de milliers de messages, la commission du Congrès chargée d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis a tenu sa première audition publique jeudi soir. Six à huit autres suivront, la prochaine étant d’ores et déjà calée pour lundi 13 juin, à 10 heures du matin.

Composée de sept élus démocrates et deux élus républicains, cette commission a décidé de frapper vite et fort : elle présentera son rapport final en septembre, deux mois avant des élections parlementaires de mi-mandat promises à l’opposition républicaine.