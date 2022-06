La Nasa ouvre une enquête historique sur les ovnis

La Nasa a annoncé qu’une enquête scientifique officielle allait être ouverte sur le phénomène des ovnis. C’est ce qu’a rapporté De Morgen. Il n’y a « aucune preuve » que les UAP (Unidentified Aerial Phenomena, les anciennement appelés ovnis) aient une quelconque origine extraterrestre, déclare l’organisation spatiale dans son communiqué. Mais elle estime cependant qu’il y a lieu d’ouvrir une enquête officielle sur le phénomène. L’organisation a annoncé n’exclure aucune théorie, y compris celle extraterrestre.

Cette enquête se base en partie sur les quelque 400 rapports recueillis par le département américain de la défense qui témoignent de phénomènes aériens inexpliqués (UAP). La première étape de l’enquête sera de récolter des informations. « Avec peu de bonnes observations disponibles, notre première tâche est de collecter un ensemble de données aussi robuste que possible. Des citoyens, du gouvernement, des entreprises et des organisations à but non lucratif. Après cela, nous déciderons comment étudier ces données de la meilleure façon possible », a déclaré M. Spergel, ancien responsable de l’astronomie à Priceton dans son communiqué de presse.