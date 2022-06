La Nations League bientôt aussi avec... le Brésil et l’Argentine?

De gros changements pourraient avoir lieu dans les mois à venir pour la Nations League. Désireuse d’étendre sa compétition, l’UEFA pense à intégrer les équipes de la Conmebol (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Chili, Equateur, Bolivie, Paraguay, Uruguay et Venezuela) au sein de la compétition européenne à partir de 2024.

Le nombre de matches du tour préliminaire de la Ligue des Nations passerait donc de six à dix rencontres. Il y aurait aussi une réduction du nombre de matches de qualification pour la Coupe du monde et pour l’Euro. On passerait là des 10 à 12 matches actuels à six matches. Plus de groupes de qualifications pour la Coupe du monde et pour l’Euro mais avec moins de pays !