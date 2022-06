Un phénomène météorologique étrange surprend des Belges (vidéo)

Ce jeudi, les habitants de Houthalen-Helchteren, commune située dans la province du Limbourg, ont été surpris par un phénomène météorologique. Un tourbillon s’est formé dans le ciel, mais sans toucher le sol, selon les informations de Het Laatste Nieuws. « Dans ce cas-ci, on parle d’une trombe de terre. Elle ressemble à une tornade, mais ne provient pas d’une supercellule et a des vitesses de vent beaucoup plus faibles », explique le météorologue limbourgeois Ruben Weytjens.

Si le tourbillon avait touché le sol, les conséquences auraient été désastreuses.