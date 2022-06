Législatives françaises: les trois scénarios possibles pour Emmanuel Macron

Les Français voteront pour le premier tour des élections législatives ce dimanche. Majorité absolue comme en 2017 ou simplement relative, voire une cohabitation avec la gauche ? Voici les trois scénarios qui attendent Emmanuel Macron en fonction des résultats des élections législatives.

Que se passe-t-il en cas de majorité absolue ?

C’est le scénario idéal pour le président réélu en avril. Si la confédération Ensemble ! (LREM, MoDem, Horizons et Agir) remporte au moins 289 sièges sur les 577 que compte l’Assemblée nationale, Emmanuel Macron disposerait du soutien parlementaire nécessaire pour mener à bien sa politique pendant son second quinquennat, comme lors du premier où il disposait de près de 350 sièges avec ses alliés. Emmanuel Macron a d’ailleurs réitéré jeudi son appel aux Français à lui accorder « une majorité forte et claire ».