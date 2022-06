Zinedine Zidane se rapproche grandement du PSG? Son clan dément

Le Paris SG avance à grands pas sur le dossier du successeur de Mauricio Pochettino. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’Argentin n’est plus désiré par sa direction, qui lui cherche un remplaçant depuis plusieurs jours. Les noms pleuvent depuis quelques jours mais un ressort plus que les autres. Mundo Deportivo assure ainsi que c’est finalement Zinedine Zidane qui devrait prendre place sur le banc du club de la capitale. L’accord pourrait même être scellé dès ce week-end selon les dires du quotidien sportif espagnol. Le technicien tricolore, priorité de l’état-major parisien depuis plusieurs mois, est attendu à Doha dans les prochaines heures pour boucler définitivement l’opération.

Contacté par L’Équipe, Alain Migliaccio, conseiller historique de l’ancien coach du Real, a pris la parole pour tordre le cou aux rumeurs. « Tous ces bruits qui circulent sont infondés. À ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinedine Zidane. Ni Zinedine Zidane, ni moi-même n’avons été contactés directement par le propriétaire du PSG », a dans un premier temps lancé celui qui fait partie de l’entourage proche de ZZ depuis près de 30 ans, avant d’en dire plus à ce sujet.

« Je doute en plus fortement que sa Majesté l’Emir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l’habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l’avenir du PSG. » Et Alain Migliaccio de conclure. « Je ne suis même pas sûr qu’il soit vraiment intéressé par la venue de Zinedine Zidane ». Ces propos vont en tout cas dans le sens du PSG, qui a de son côté démenti tout accord avec Zidane.