La guerre en Ukraine risque de mener à des cessations et licenciements en Belgique

Plus de trois mois après le lancement de l’offensive russe en Ukraine, la guerre commence à peser sur les activités des indépendants et très petites entreprises (TPE) francophones, s’alarme vendredi l’Union des classes moyennes (UCM). « La crise s’installe, s’aggrave et va se traduire en cessations et licenciements », prévient l’organisme représentant les indépendants et PME francophones

L’UCM a interrogé 760 personnes sous statut d’indépendant et chefs de microentreprises francophones entre le 27 mai et le 6 juin. Il en ressort que 55 % des sondés estiment que leur activité est (très) exposée à la guerre en Ukraine. Seul un quart des répondants ne témoignent pas d’impact sur leur chiffre d’affaires. En moyenne, la baisse du chiffre d’affaires est estimée à 19 %, calcule l’UCM. La hausse des coûts de production et de fonctionnement atteint aussi 19 % en moyenne.