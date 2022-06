Noa Lang en grande forme dans la presse néerlandaise: «Ce que disent les gens ne me touche pas, je pense qu’ils sont secrètement très fans de moi»

Décidément, Noa Lang n’en loupe pas une ! La semaine dernière, le joueur avait déjà déclaré qu’il était « le meilleur en Belgique » et que les gens regardaient désormais le championnat belge grâce à lui. Des propos qui montrent à quel point le joueur néerlandais a un ego surdimensionné...

Mais, pour le plus grand bonheur de ses détracteurs, le Brugeois en a remis une couche, cette semaine, dans la presse de son pays. Vivement critiqué sur les réseaux sociaux, Noa Lang n’en a pas grand-chose à faire. Au contraire ! « Ça ne me dérange pas du tout. J’y suis habitué. Ce que disent les gens ne me touche pas. Et je pense qu’ils sont secrètement très fans de moi, honnêtement. J’aime juste dire ce que je pense, j’ai toujours été comme ça. Et puis les gens ne devraient pas toujours tout prendre au sérieux. »