Coline Pierré: «La fiction a un pouvoir sur le réel»

Sylvia Plath, suicidée à 30 ans, icône absolue de la poésie. Coline Pierré ose annuler sa mort et lui inventer une vie. « Pourquoi pas la vie », une ode à la liberté et à l’optimiste. Lisez le premier chapitre.

Sylvia Plath : 1932-1963. Poétesse et écrivaine américaine, mariée au poète anglais Ted Hughes, deux enfants. Une vie de dépression et d’écriture. Une star aujourd’hui. Un opéra de Kasper T. Toeplitz, un spectacle de Fabrice Murgia et An Pierlé, une chanson de Lana del Rey, des tas de biographies. Mais elle a vécu dans l’ombre d’un mari qui prenait toute la lumière, comme toutes ces femmes empêchées par le monde des hommes. D’où le suicide, par le gaz, à Londres, le 11 février 1963, alors que le Swinging London prend son envolée de plaisir et de créativité.

Et si ? Et si, en fin de compte, le destin avait empêché Sylvia Plath de mourir ce jour-là ? Et si la vie lui tendait à nouveau les bras ? Qu’aurait été le reste de sa vie ? C’est le défi que s’est lancé Coline Pierré, autrice française de romans jeunesse et d’un essai, Eloge des femmes heureuses.