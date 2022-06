Italie: intenses recherches d’un hélicoptère disparu avec sept personnes à bord

D’intenses recherches étaient en cours vendredi dans le nord de l’Italie au lendemain de la disparition d’un hélicoptère transportant sept personnes, a indiqué à l’AFP un porte-parole du secours alpin.

L’hélicoptère a disparu dans une zone montagneuse et peu habitée dans le nord de l’Italie, entre la Toscane et l’Emilie-Romagne. Outre le pilote, l’appareil transportait six passagers étrangers, quatre Libanais et deux Turcs, qui se rendaient chez un fabriquant de papier, selon les médias.