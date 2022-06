Ligue 1: le PSG officialise l’arrivée de Luis Campos, chargé notamment du recrutement

Le Paris Saint-Germain a officialisé vendredi l’arrivée de Luis Campos comme «conseiller football». Le Portugais aura «la charge de l’organisation, du recrutement et de la performance de l’équipe professionnelle masculine», a précisé le PSG dans un communiqué.

Ancien directeur technique de Monaco et directeur sportif de Lille, Campos, 57 ans, est décrit comme «un pionnier du développement et de l’amélioration du jeu, réputé pour son approche moderne et innovante». Le champion de France «bénéficiera des idées, des connaissances et de l’expérience de Luis Campos, pour aider l’équipe à franchir un nouveau palier».