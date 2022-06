Les montagnes aussi cachent leurs secrets

Il se passe de bien étranges choses dans la région de Parme. Pas dans la ville même mais dans les montagnes environnantes. L’hiver est là et certains rêvent de le transformer en une pompe à fric saisonnière à coup de pistes de skis, de domaine de villégiatures et autres attrape-touristes. Tous ne l’entendent pourtant pas de cette oreille. Dans le petit village de Monteripa, au cœur des Apennins, les opinions s’affrontent. Et ce n’est pas qu’une formule littéraire.

D’un côté, les vieux habitants du coin. De l’autre des nouveaux venus ayant décidé d’échapper à la ville pour se réinventer à la campagne. Les premiers ne s’émerveillent plus depuis longtemps face aux paysages qui les entourent. Les seconds, connaissant tous les débordements du monde capitaliste, voudraient s’en préserver en retrouvant une vie en accord avec la nature.