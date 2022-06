Le monde était à Saint-Malo

Saint-Malo, c’est la ville de Châteaubriand, et donc des écrivains. C’est aussi la ville de Jacques Cartier, et donc des explorateurs. Et encore la ville de Surcouf, et donc des corsaires. Une belle synthèse de ce que sont, ou doivent être, les écrivains. Le week-end passé, il y en avait des dizaines et des dizaines, invités au festival Les Etonnants Voyageurs.