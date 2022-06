Nafi Thiam retrouve la longueur dix mois après les Jeux

La Namuroise se teste en longueur (et sur 100 m haies) ce samedi, à Leyde, aux Pays-Bas. La Néerlandaise Anouk Vetter, sa dauphine aux JO de Tokyo, a choisi de l’éviter.

Après avoir repoussé le plus tard possible son retour dans les épreuves de saut, en raison d’une gêne au dos qui l’a handicapée durant les premiers mois de l’année jusqu’à lui faire envisager un moment de renoncer aux Mondiaux d’Eugene cet été, Nafissatou Thiam va enfin retrouver le bac de longueur, ce samedi. La double championne olympique de l’heptathlon, qui a finalement choisi de ne disputer que des épreuves individuelles jusqu’à l’été, s’alignera dans cette discipline ainsi que sur 100 m haies lors du meeting « Gouden Spike » organisé à Leyde, au nord de La Haye. Un meeting qu’elle connaît bien puisqu’elle s’y est déjà rendue en 2019 et 2021, en disputant chaque fois les deux mêmes épreuves grâce à un horaire adapté.