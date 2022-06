Podcast – Arne Quinze: «Je ne serais pas devenu qui je suis sans la liberté de jouer dans la nature»

Par la rédaction Publié le 10/06/2022 à 13:21 Temps de lecture: 1 min

Chaque semaine, une personnalité se raconte dans les Racines élémentaires. Ce week-end, c’est un artiste atypique qui se livre. Vous connaissez peut-être ses grandes constructions en bois sur l’espace public. Il a démarré comme grapheur. Il aime la ville et veut la faire respirer, y réintroduire la nature. C’est aussi l’invité d’honneur de la Brafa, la grande foire d’art et d’antiquité à Bruxelles. Il expose ses œuvres dans le monde entier. Il s’appelle Arne Quinze et c’est Béatrice Delvaux qui nous raconte sa rencontre avec lui.