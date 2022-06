Andreï Kourkov, écrivain ukrainien: «Pour le moment, la littérature s’est arrêtée»

« Les abeilles grises » est un roman doux et dur dans le bruit des bombardements et le silence assourdissant de la guerre. Andreï Kourkov décrit la confusion de ces temps gris avec tendresse et âpreté. Lisez le premier chapitre.

Andreï Kourkov au festival Etonnants Voyageurs, à Saint-Malo, c’est un peu la star. On le présente à l’inauguration, on le demande partout, les lecteurs se pressent autour de lui pour avoir une dédicace. L’écrivain ukrainien est adulé. « Mais c’est grâce à l’Ukraine, pas grâce à moi-même », dit-il modestement. « C’est parce que chacun pense à ce qui se passe en Ukraine et a besoin de commentaires de la part d’Ukrainiens connus. Il y a Irina Zilik, la cinéaste, des autres poètes et des autres écrivains, et moi. »