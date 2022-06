Critérium du Dauphiné: Michal Kwiatkowski, touché au genou, et Juan Ayuso, malade, abandonnent

Kwiatkowski occupait la 24e place à 2 : 57 de Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Juan Ayuso malade

Juan Ayuso a également abandonné. L’Espagnol, huitième du général, est malade, a annoncé son équipe, UAE Team Emirates.

« Juan s’est plaint de problèmes gastriques et de diarrhée avant l’étape d’hier », a raconté le médecin de l’équipe David De Klerk. « Il a été traité de manière appropriée, mais a ensuite développé de la fièvre et une légère déshydratation. Nous avons effectué un test covid, qui a donné un résultat négatif, mais après un examen ce matin, sa fièvre n’avait pas diminué et son état ne s’était pas amélioré pendant la nuit. Il a donc été retiré de la course. »