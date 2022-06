Une centaine d’artistes dans la rue contre l’actuelle réforme de leur statut

Le rassemblement était sobre. Une banderole et un ballon noirs mettaient en exergue en blanc le message « Culture en lutte », du nom de la coalition d’acteurs culturels à l’initiative de la mobilisation. Quelques autres slogans comme « Les artistes ne vivent pas d’art et d’eau fraîche » étaient lisibles parmi la foule. « On a des droits », ont, entre autres, répété de concert les manifestants.

Environ 120 artistes, selon l’estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, se sont rassemblés pour dire non au projet actuel de réforme du statut d’artiste, vendredi de 10h00 à 12h00, rue de la Loi à Bruxelles, devant le cabinet du ministre fédéral des Affaires sociales Frank Vandenbroucke (Vooruit), où une délégation a été reçue par un de ses représentants et un de ceux du ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS).

La délégation a fait part aux représentants des ministres du texte de la pétition qui a rassemblé plus de 400 signatures en 24 heures de publication. « Nous demandons de reprendre les travaux et de recommencer un nouveau projet », a souligné Vinciane Convens, responsable Culture pour la CNE. « Le statut d’artiste nécessite une réforme et on est content que la question se pose, mais elle doit faire l’objet d’une réelle concertation de l’ensemble du secteur. »