L’indécent permis de polluer pour les conducteurs les plus fortunés

On les appelle super et hypercars pour leur faculté à exploser tous les compteurs, ceux de la puissance et de la vitesse, bien sûr, mais aussi ceux du luxe tant extérieur, à grand renfort de fibre de carbone, qu’intérieur, avec d’infinies finitions d’alcantara et de cuir rare. Leurs tarifs ? Stratosphériques. Leurs publics ? Forcément les automobilistes les plus fortunés du globe, n’hésitant pas, pour une poignée d’entre eux, à partager leur passion des (très) grosses cylindrées avec leurs fans sur les réseaux sociaux. Spéciale dédicace à GMK, Monégasque à l’écurie automobile « aberrante », comptant 1,58 million d’abonnés sur YouTube.