Environnement: Bruxelles présente son nouvel atlas des amphibiens et reptiles

Bruxelles Environnement publie un nouvel ouvrage sur les 25 espèces d’amphibiens et de reptiles les plus présentes dans la région de Bruxelles-Capitale.

Un nouvel ouvrage de référence détaille les 25 espèces d’amphibiens et de reptiles les plus présentes dans la région de Bruxelles-Capitale. Ce deuxième atlas du genre a été présenté vendredi par Bruxelles Environnement et a été réalisé en collaboration avec Natagora et Natuurpunt. Cette nouvelle publication propose une mise à jour des espèces de grenouilles, de crapauds, de salamandres, de lézards et de tortues de la région via, notamment, des cartes de répartition des espèces et leur photo.

Le crapaud commun et la grenouille rousse sont les deux espèces les plus renseignées

L’atlas reprend les informations récoltées depuis 2004, après la parution du premier opus, et les quelque 9.707 données recueillies par une centaine de bénévoles entre 2017 et 2019. Ces derniers ont visité plus de 4.800 sites sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Ces informations se rapportent à 14 amphibiens et 11 reptiles. Le crapaud commun (23 % des données) et la grenouille rousse (19 %) sont les deux espèces les plus renseignées.