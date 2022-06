Flandre: trop d’enfants dans les crèches lors d’une inspection sur 5

Le «ratio» enfants/accompagnateurs revient régulièrement dans les débats de cette commission. La norme en Flandre est un maximum de 8 enfants par adulte, ou 9 s’il y a plusieurs accompagnateurs. Ce ratio fait partie des plus élevés d’Europe.

Le service flamand d’inspection dans le secteur des soins se retrouve confronté, lors d’une visite sur cinq dans des lieux d’accueil de la petite enfance, à des enfants en surnombre par rapport au nombre d’accompagnateurs présents. Karine Moykens, secrétaire générale du département flamand en charge du Bien-être, de la santé et de la famille l’a expliqué vendredi en commission d’enquête du parlement flamand consacrée aux crèches et gardes d’enfants.

Dans l’opposition, Groen estime possible qu’il y ait un lien entre dépassement de la norme et fréquence d’incidents. Karine Moykens a cependant appelé à ne pas tirer de conclusion hâtive sur un potentiel lien de cause à effet.