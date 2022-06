La célèbre sauce sriracha bientôt disparue des rayons

La sauce sriracha est un type de sauce piquante thaïlandaise. C’est une pâte faite de piments, de vinaigre distillé, de sucre, d’ail et de sel. Mais mauvaise nouvelle pour ses fans… Elle va disparaître des rayons des supermarchés. Le groupe américain Huy Fong a annoncé que la récolte de piments avait été mauvaise, à cause du climat et des conditions météorologiques extrêmes. La situation est selon eux hors de contrôle et nuit à la fabrication de la sauce.

Manquant de piments, il va bientôt y avoir une pénurie de cette célèbre sauce, pour une durée normalement limitée. A priori, au moins jusqu’en septembre.