Le Pen: la visée d’un groupe parlementaire

Mais où était passée Marine Le Pen ? Après sa défaite au deuxième tour de la présidentielle, avec 41,5 % des voix, l’ex-candidate du RN s’est montrée bien discrète.

Ce n’est qu’en fin de campagne que celle qui se représente dans son fief d’Hénin-Beaumont a remis le turbo, multipliant les attaques contre le gouvernement qu’elle accuse de semer le chaos. Elle s’est emparée notamment de l’affaire du Stade de France. La finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real avait dégénéré le 28 mai. Non pas sur la pelouse mais aux abords du stade, où l’organisation avait été si chaotique que des milliers de supporters, piégés et gazés par les forces de l’ordre, avaient été empêchés d’entrer puis s’étaient fait détrousser par des pilleurs. Marine Le Pen avait alors prétendu incarner le parti de l’ordre.