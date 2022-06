Mélenchon: la gageure d’imposer une cohabitation

Il a réussi le coup du siècle. Bien qu’il ait manqué de 400.000 voix la qualification au second tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a rebondi après sa défaite. Fort de son score au scrutin élyséen (22 %), il a assis son leadership sur la gauche et lui a imposé une alliance en proposant de se faire « élire » Premier ministre, bien que les électeurs ne votent évidemment pas pour choisir le chef du gouvernement. Les écologistes, les socialistes et les communistes sont venus se ranger derrière sa bannière. Presque tous, plutôt, puisque quelques dizaines de dissidents ont décidé de faire de la résistance à ces accords. Avec ces candidatures uniques, les partenaires de gauche gardent ainsi l’espoir d’obtenir des dizaines d’élus alors qu’en se présentant sous leurs propres couleurs, ils auraient eu la plus grande peine à se qualifier au second tour, dans un système qui exige d’obtenir au moins 12,5 % des voix des inscrits pour dépasser le cap du premier.