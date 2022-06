Macron: le doute après l’exploit présidentiel

Et dire qu’avant la présidentielle, un ministre nous avait confié la crainte du chef de l’Etat de disposer d’une majorité « trop pléthorique », et donc difficilement pilotable, s’il était réélu ! A la veille des législatives, celui qui a bien accompli l’exploit d’être le premier président sous la Ve République à rempiler pour un second mandat hors période de cohabitation, n’est plus assuré de disposer d’une majorité absolue dans le futur hémicycle ! Les macronistes ne veulent pas croire au scénario d’une cohabitation qui leur serait imposée par Jean-Luc Mélenchon. Quand bien même le camp de l’Insoumis remporterait les élections, Emmanuel Macron ne se sentirait d’ailleurs pas tenu de le nommer comme Premier ministre, a-t-il indiqué la semaine dernière. Les sondages ont malgré tout de quoi le rendre fébrile. Car si les différents instituts prédisent bien une majorité à son camp (de 275 à 315 élus pour la coalition Ensemble, alors que la majorité absolue est à 289), celle-ci pourrait n’être que relative.