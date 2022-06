Critérium du Dauphiné: Valentin Ferron gagne la 6e étape, Wout van Aert toujours en jaune (vidéo)

Il fallait attendre une cinquantaine de kilomètres avant de voir l’échappée se dessiner, avec six Français, Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Victor Lafay (Cofidis), Valentin Ferron (TotalEnergies), Warren Barguil (Arkea Samsic) et Pierre Rolland (B& ; B Hotels-KTM), et un Italien, Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl). L’écart dépassait les 4 minutes.

La dernière ascension, le col de Cabre (2e catégorie, 9,2 km à 4,6 %), avec un sommet situé à 60 km de l’arrivée, voyait le groupe de tête se réduire à six unités, Armirail lâchant prise.

Les six hommes de tête conservaient assez d’avance sur le peloton pour se jouer la victoire au sprint. Valentin Ferron partait de loin, ses compagnons d’échappée ne réagissaient pas. Le coureur de 24 ans tenait bon et s’en aller chercher la deuxième victoire de sa carrière. Il offre à son équipe TotalEnergies un deuxième succès dans ce Critérium après la victoire d’Alexis Vuillermoz dans la deuxième étape.

Ses compatriotes Pierre Rolland et Warren Barguil se classaient deuxième et troisième. Le peloton arrivait à 32 secondes, avec Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) et Wout van Aert respectivement 11e et 12e.

Au général, Van Aert conserve 1 : 03 sur Matteo Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl) et 1 : 06 sur son équipier Primoz Roglic.