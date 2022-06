Faute de jurés, le procès des attentats de Bruxelles est menacé

Le procès des attentats de Bruxelles qui doit s’ouvrir le 10 octobre prochain risque-t-il de connaître un faux départ faute de jurés ? On n’en est pas encore là mais les demandes de dispenses commencent à affluer. Le 24 février dernier, 600 candidats ont été tirés au sort sur les listes électorales bruxelloises. Parmi eux, 12 membres effectifs et 24 membres de réserve seront choisis. Ce jury, comme tous les autres, étant censé être un reflet de la société, les conditions pour en faire partie sont strictes. Il faut être âgé de 27 à 65 ans et ne pas être porteur d’une condamnation pénale ou d’un travail d’intérêt général de plus de 60 heures. Pour une durée de six à neuf mois, ces 36 citoyens devront mettre leur vie entre parenthèses. Ils seront aussi confrontés à des milliers d’images sordides. Au terme des débats, ils auront la lourde responsabilité de décider de la culpabilité ou non des accusés. Et aussi de déterminer les peines. Ce qui en effraie probablement certains.