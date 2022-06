Coronavirus: tests, quarantaine, vaccination... ce qu’il faut encore savoir

Toutes les mesures sanitaires sont levées (à l’exception du masque dans les établissements de soins) depuis quelques semaines en Belgique. Des milliers de personnes continuent toutefois à attraper le coronavirus. Que faire si cela vous arrive ?

Quand faut-il encore se tester ? Les autorités sanitaires conseillent de se faire tester si l’on présente, sans autre cause évidente, au moins l’un des symptômes majeurs suivants : une toux aiguë, des difficultés à respirer, des douleurs thoraciques, une perte de l’odorat ou du goût. Même topo si vous présentez au moins deux de ces symptômes : fièvre, douleurs musculaires, fatigue, rhinite, maux de gorge, maux de tête, perte d’appétit, diarrhée aqueuse, confusion aiguë ou chute soudaine. Il n’est par contre plus nécessaire de vous faire tester si vous êtes cas contact et que vous ne présentez aucun symptôme.