Asile et migration: Fedasil fait face à la disparition de mineurs

Le premier défi est celui de la disparition de mineurs du réseau Fedasil. « C’est un problème auquel nous sommes confrontés depuis quelques années : les jeunes qui partent spontanément ou ceux qui n’arrivent jamais à destination (au centre d’accueil). » M. Kegels a indiqué communiquer ces disparitions à Child Focus. Il a également salué la mise en place d’une task force disparition à l’initiative du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi. « Fedasil y travaille à la rédaction d’un protocole national sur la disparition des mineurs. Il est en phase de finalisation. »

Fedasil, l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, est confrontée à deux grands défis en matière de lutte contre la traite des êtres humains, a indiqué vendredi son directeur général Michael Kegels devant les membres de la commission spéciale de la Chambre chargée d’évaluer la législation et la politique en matière de traite et de trafic des êtres humains.

La commission de la Chambre chargée d’évaluer la législation et la politique en matière de traite et de trafic des êtres humains se penche ce vendredi sur la problématique de la migration en transit et du trafic autour des personnes tentant de rejoindre le Royaume-Uni.