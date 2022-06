Le week-end de vérité pour Wout van Aert au Dauphiné

C’est avec un viatique, loin d’être négligeable, de 63 secondes sur Mattia Cattaneo, son plus proche poursuivant, que Wout van Aert va entamer le week-end décisif de ce Critérium du Dauphiné dans les Alpes. Un matelas encore un rien plus confortable sur ses deux équipiers grimpeurs (Roglic et Vingegaard), mais surtout sur le restant des prétendants au podium final (Caruso, Geoghegan Hart, O’Connor, Kelderman, Gaudu, Mas…). De quoi laisser présager un dénouement heureux dimanche soir ? Malgré sa condition étincelante et la relative faiblesse du plateau d’opposants, l’intéressé n’ose publiquement y songer. « Je suis en bonne forme, mais je ne crois pas qu’il soit possible de gagner le général », répondait l’ogre d’Herentals, lauréat de deux étapes cette semaine et onzième ce vendredi à 32 secondes du vainqueur Valentin Ferron. Habitué à maîtriser tous les paramètres et à briller sur différents types de parcours, il sait qu’il n’aura pas totalement son sort en main, qu’il dépendra de plusieurs inconnues…