Salaires, énergie et prix de matériaux: les finances locales dans le rouge

Avis de tempête pour les finances des communes wallonnes et bruxelloises. L’impact de la crise sanitaire passerait presque pour une petite brise sans conséquence si on le compare avec les bourrasques de ce début d’année : indexation des agents à quatre reprises pour cause d’inflation galopante, coûts de l’énergie, prix des matériaux pour les chantiers… N’en jetez plus ! La banque Belfius a fait les comptes sur base des budgets 2022 : les soldes ordinaires à l’exercice propre seront dans le rouge à concurrence de 195 millions pour les communes wallonnes et de 90 millions pour les communes bruxelloises.