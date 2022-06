Surenchère de propositions politiques: pourquoi ça part dans tous les sens

Comme Docteur Strange, le héros de Marvel qui domine le box-office depuis des semaines, Paul Magnette (PS), Georges-Louis Bouchez (MR), Rajae Maouane (Ecolo) ou encore Egbert Lachaert (VLD) ont – ou du moins revendiquent – le pouvoir de créer des univers parallèles. Dans celui des écologistes, les jeunes recevraient un versement de 30.000 euros le jour de leurs 25 ans, sans condition et pour en faire ce qu’ils en veulent. Dans celui des socialistes, le géant Amazon serait rayé de la carte. Et dans celui des libéraux, on pourrait voter pour des politiciens néerlandophones dans une circonscription fédérale.

Des mondes parallèles qui ont de quoi faire perdre la boule à des citoyens-électeurs un peu perdus face à cette surenchère d’effets d’annonces en dehors des clous des accords de gouvernements, signés par ces mêmes président(e)s de partis.