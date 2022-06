L’incroyable histoire du bébé Holly Marie, retrouvée après 40 ans grâce à l’ADN

C’est « LA » belle histoire qui fait sourire les Américains depuis ce jeudi : 41 ans après sa disparition à l’âge d’un an, Holly Marie Clouse a pu faire connaissance avec sa famille biologique. La quadragénaire ne savait rien de son histoire tragique qu’elle a découverte grâce à l’ADN et à la pugnacité d’enquêteurs qui avaient repris le dossier consacré au décès de ses parents.

L’enquête avait débuté le 6 janvier 1981 lorsqu’un berger allemand qui se baladait dans une zone boisée du comté de Harris, près de Houston au Texas, avait retrouvé un bras humain en décomposition qu’il avait ramené à son maître. La macabre découverte avait mené à des fouilles, qui avaient permis la découverte des corps de deux personnes décédées depuis un certain temps, celui d’un homme dont les légistes ont conclu qu’il avait été battu à mort, et celui d’une femme décédée par étranglement. Un artiste avait été requis pour tenter de dresser leurs portraits, mais cela n’avait pas suffi : les deux dépouilles sont restées non identifiées pendant quarante ans.