L’Équateur ira bien à la Coupe du monde 2022: la FIFA rejette la plainte chilienne

L’Équateur conservera sa place à la Coupe du monde de football qui aura lieu cet automne au Qatar. Vendredi, la FIFA a suspendu les poursuites judiciaires engagées après une plainte de l’Association chilienne de football qui soupçonnait l’arrière droit équatorien, Byron Castillo, d’être né en Colombie et d’avoir falsifié sa date de naissance.

La FIFA avait ouvert une enquête disciplinaire le mois dernier pour tenter d’évaluer si la présence de Castillo lors de huit matches de qualification pour la Coupe du monde était, ou non, illicite comme l’affirmait la fédération chilienne. Celle-ci réclamait l’annulation de ces huit matches et la disqualification de l’Équateur de la Coupe du monde. Le Chili n’a terminé que septième des éliminatoires de la Coupe du monde en Amérique du Sud et n’a donc pas réussi à.