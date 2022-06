GP d’Azerbaïdjan: Charles Leclerc le plus rapide de la 2e séance d’essais libres

Au volant de sa Ferrari, Leclerc a devancé le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) de plus de 2/10e (+0.248) et le second pilote Red Bull, le Néerlandais Max Verstappen, relégué à plus de 3/10e de seconde de Leclerc.

Une dernière séance d’essais libres est programmée samedi (13h00 françaises), avant les qualifications trois heures plus tard (16h00 françaises). Le départ du GP est programmé dimanche à 13h00 françaises.

2e séance d’essais libres :

Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1 : 43.224 (24 tours)

Sergio Pérez (Mex/Red Bull) 1 : 43.472 (22)

Max Verstappen (P-B/Red Bull) 1 : 43.580 (18)

Fernando Alonso (Esp/Alpine-Renault) 1 : 44.142 (22)

Carlos Sainz Jr (Esp/Ferrari) 1 : 44.274 (25)

Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Red Bull) 1 : 44.315 (26)

George Russell (G-B/Mercedes) 1 : 44.548 (26)

Yuki Tsunoda (Jap/AlphaTauri-Red Bull) 1 : 44.567 (24)

Esteban Ocon (Fra/Alpine-Renault) 1 : 44.609 (24)

Lando Norris (G-B/McLaren-Mercedes) 1 : 44.771 (23)

Sebastian Vettel (All/Aston Martin-Mercedes) 1 : 44.781 (27)

Lewis Hamilton (G-B/Mercedes) 1 : 44.874 (25)

Lance Stroll (Can/Aston Martin-Mercedes) 1 : 44.874 (26)

Daniel Ricciardo (Aus/McLaren-Mercedes) 1 : 45.059 (25)

Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo) 1 : 45.115 (25)

Zhou Guanyu (Chn/Alfa Romeo) 1 : 45.264 (24)

Kevin Magnussen (Dan/Haas-Ferrari) 1 : 45.588 (26)

Alexander Albon (Tai/Williams-Mercedes) 1 : 46.397 (13)

Mick Schumacher (All/Haas-Ferrari) 1 : 46.425 (21)