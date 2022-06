Le Real Madrid et le Barça s’affronteront dans un Clasico amical à Las Vegas

Un clasico à Las Vegas : le Real Madrid, vainqueur de la dernière Ligue des champions, et le FC Barcelone s’affronteront en match amical de présaison le 23 juillet, dans le cadre d’une tournée aux États-Unis, à laquelle participera également la Juventus Turin.

Le Soccer Champions Tour, qui se déroulera du 22 au 30 juillet, impliquera en outre les équipes mexicaines d’America et de Guadalajara, a précisé la société d’événements AEG, plus connue pour produire et organiser des concerts et spectacles.