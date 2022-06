Jean-Luc Mélenchon: «Si je suis Premier ministre, Macron va essayer de me tuer»

Mais cette fois, le duel s’est installé entre le camp d’Emmanuel Macron et l’alliance de la gauche formée autour de Jean-Luc Mélenchon (LFI-PS-EELV-PCF), que les sondages donnent au coude-à-coude, avec l’abstention en arbitre. Elle pourrait atteindre de nouveau record, entre 52 et 56 %, au-delà des 51,3 % du 11 juin 2017.

Six semaines après la présidentielle d’avril, les trois candidats arrivés en tête se retrouvent aux législatives, avec le vainqueur Emmanuel Macron qui affronte indirectement le RN Marine Le Pen et l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Jean-Luc Mélenchon explique à L’Express pourquoi il est en confiance par rapport à ces législatives. « C’est une grande cure de jouvence ! Je sais que ma victoire est possible. Je ne dis pas que c’est certain ou que c’est fait, mais c’est possible. Je suis obligé de manœuvrer en fonction de cela, dans une campagne atone où j’ai intérêt à mettre sans arrêt du climat. »

« Si je suis Premier ministre, Macron va essayer de me tuer »

Encore renforcé par une percée dans le vote des Français de l’étranger, Jean-Luc Mélenchon ne cesse de répéter qu’il entend faire des législatives « un troisième tour », s’espérant « Premier ministre » en cas de majorité de la Nupes.

« Si je suis Premier ministre, Macron va essayer de me tuer », poursuit l’Insoumis. Mélenchon ne mâche pas ses mots. Dernièrement, il a choqué en affirmant que « la police tue » après la mort de la passagère d’une voiture victime de tirs policiers lors d’un contrôle à Paris.