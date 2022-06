«One Piece», l’ode à la liberté d’Eiichiro Oda touche à sa fin

Avec plus de 500 millions d’exemplaires vendus dans le monde, le manga « One Piece » est l’une des bandes dessinées les plus populaires au monde. En francophonie, l’odyssée d’Eiichiro Oda a dépassé la centaine de tomes et impose sa domination dans les rayons mangas. Le phénomène de la bande dessinée japonaise entame à présent sa dernière ligne droite.