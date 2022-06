Ces détenus qui plaident, sur scène, pour L’Etranger de Camus

Décidément, le théâtre et la justice ont pris l’habitude de croiser le fer, en particulier celui des barreaux de la prison. On pense notamment au metteur en scène Joël Pommerat qui, depuis des années, mène des ateliers à la maison d’arrêt d’Arles, collaborant avec des détenus dont l’un d’eux, aujourd’hui sorti de prison, jouera bientôt dans la reprise de sa pièce à succès Cendrillon. On pense aussi au projet Please, continue (Hamlet), fascinant spectacle de Roger Bernat et Yan Duyvendak, récemment programmé au Théâtre National, et dans lequel de vrais professionnels de la justice (juge, avocats, procureur, etc.) orchestraient le procès d’Hamlet, invitant à la fin un jury composé de spectateurs à prononcer leur verdict. Hamlet (joué par un comédien) pouvait ainsi écoper de dix ans un soir et être acquitté le lendemain. Etonnante démarche qui amenait chacun à s’interroger sur notre système judiciaire.