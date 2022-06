La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Des Diables recto verso»

Prendre la raclée puis la donner, c’est ce qu’ont vécu les Diables en quelques jours dans le même stade Roi Baudouin devant des supporters venus en masse et qui n’ont donc pas fini de croire en eux. Prendre une gifle des Néerlandais fait toujours plus mal que n’importe quelle autre en football et elle a eu, manifestement, le don de réveiller des Diables piqués au vif par cette humiliation. « On était presqu’honteux… », dira Tim Castagne. Et la honte ainsi a réveillé l’orgueil… Nos Diables sont donc remontés aux filets pour un 6-1 bien tassé contre les Polonais. Tout n’est pas réglé pour autant et certainement pas la vitesse de notre défense… Elle aura été plus rassurante avec Dendoncker à droite et Alderweireld dans l’axe mais les questions demeurent : ils vont faire comment Toby et Jan face aux accélérations de Mbappé, par exemple ? Si on se souvient des mètres que leur a pris Memphis Depay, en un coup de rein, sur le 2e but batave, faut juste pas s’emballer.