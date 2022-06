Des activités culturelles pour «les aider à sortir leur voix de la prison»

Ce sont des détenus qui montent des concerts classiques au Conservatoire de Bruxelles avec, à la clé, un stage rémunéré à Bozar. Ce sont encore des ateliers de théâtre, de slam, de graff. Ce sont des formations à la photographie qui déboucheront sur une exposition au Musée de Charleroi, à l’automne. Autant de projets mis sur pied par le Service laïc d’Aide aux Justiciables et aux Victimes (SLAJV). Sa mission ? Proposer de l’aide psychosociale, mais aussi des activités culturelles et des formations. « Notre objectif est de donner des moyens d’expression et de réinsertion », précise Amandine Jansen, chargée de projet au SLAJV. « Les aider à sortir leur voix de la prison. »