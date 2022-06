Visite royale en RDC: à Lubumbashi, Philippe et Mathilde loin de la liesse de Kinshasa

Le contraste est flagrant : à Kinshasa, le roi Philippe et la reine Mathilde ne se sont pas « penchés » sur les problèmes des femmes congolaises, ils les ont longuement écoutées en prenant place, côte à côte, avec des femmes de tous horizons invitées à participer à des tables rondes riches en enseignements. Ils ont aussi visité l’un des marchés les plus populaires de la ville et « pris la température » de la population.