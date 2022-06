«Il est fou»: Molano gifle un autre coureur en pleine course et se fait disqualifier du Dauphiné (vidéos)

« On ne fait pas ça, il est fou », s’est énervé le Français après l’étape. « Ce n’est pas parce que j’ai vingt ans qu’il doit faire quelque chose comme ça. À dix kilomètres de l’arrivée, il s’est soudainement approché de moi et m’a grondé, car il pensait que je coupais la route. Mais ce n’était pas du tout comme ça. Il ne s’est même pas excusé », a-t-il poursuivi, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Ce vilain geste a finalement valu la disqualification à Molano, qui s’est tout de même excusé après la course. « Dans la course, c’est allé vite. Dans le feu de l’action, j’ai commis une erreur dangereuse. Je veux m’excuser auprès de Hugo Page et de tous les autres coureurs pour ce qui s’est passé. Je comprends que j’ai été disqualifié et je peux seulement dire que je le regrette et que je vais apprendre de mon erreur », a déclaré le coureur d’UAE Emirates.