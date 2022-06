NewB à nouveau au pied du mur

NewB tient son assemblée générale ce samedi dans un contexte une nouvelle fois compliqué. La banque coopérative éthique et durable qui a ouvert ses premiers comptes en novembre 2020 n’a toujours pas réussi à prouver la viabilité économique de son modèle. En 2021, elle a creusé ses pertes – elles sont passées de 4,87 millions à 9,15 millions et devraient atteindre 11 millions en 2022 – et son produit bancaire (l’équivalent du chiffre d’affaires pour une banque) a reculé, basculant même en négatif. Les dépôts des clients de la banque n’ont pas été suffisamment transformés en crédits. Comme les taux d’intérêt sont négatifs, cet argent dormant a coûté à NewB. La banque compte actuellement 19.000 clients. Loin des 50.000 annoncés pour fin 2021.