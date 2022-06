Joe Biden: «Les forces ayant conduit à l’assaut du Capitole sont encore à l’œuvre aujourd’hui»

Ses membres – sept démocrates et deux républicains – ont estimé que l’assaut du Capitole avait été l’« aboutissement d’une tentative de coup d’Etat », et asséné que Donald Trump était « au centre de ce complot ».

Ce groupe d’élus a entendu plus de 1.000 témoins dont deux enfants de l’ancien président et épluché 140.000 documents pour faire la lumière sur les faits et gestes précis de Donald Trump avant, pendant et après l’événement.