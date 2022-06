F1: le physique des pilotes à l’épreuve de Bakou

Elle s’appelle l’avenue Neftchilar et est habituellement bien encombrée… sauf pendant le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Ce week-end-là, c’est-à-dire ce week-end-ci (attention, départ dimanche à 13 heures), les F1 profitent de cette gigantesque avenue longue de 2,2 km nichée au cœur de Bakou pour lâcher la cavalerie ! C’est la plus longue ligne droite de la saison, et l’écurie Mercedes pensait pouvoir profiter de celle-ci pour tordre définitivement le cou au fameux phénomène de « marsouinage » (la voiture qui « pompe » de haut en bas en raison de turbulences aérodynamiques) qu’elle semblait enfin en passe de maîtriser depuis Barcelone, où la W13 arborait certaines évolutions.