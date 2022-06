Docteur Gareth et Mystère Bale: les Diables rouges opposés au paradoxe Gareth Bale

La fin (de carrière) ou l’apothéose. Un imposteur ou une légende. Le Real ou le pays de Galles. Gareth Bale, bientôt 33 ans, a navigué entre deux contradictions extrêmes, en ne perdant jamais pied. Oui en fonction de ses prestations pour son club ou celles de son équipe nationale. De sa disponibilité physique et de ses dispositions mentales pour l’une ou l’autre entité préciserait, perfide, la presse madrilène encore plus remontée contre lui – entre résurrections et rechutes, « Marca » l’a comparé à un « parasite » – que les supporters « merengue. » D’ailleurs, dans son message d’adieu, le Gallois les a remerciés pour « leur soutien tout ce temps. » Un temps qui n’a pas été égal dans l’affection qu’il a suscitée.