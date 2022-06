Astrid en cinq saynètes américaines: tout est dit

Soixante ans, 17 missions économiques, 34 activités cette semaine à Atlanta, New York et Boston, à la tête d’une délégation de 541 personnes et 40 contrats signés. Le déplacement aux Etats-Unis de la princesse Astrid tient aussi en quelques chiffres. Mais il révèle, surtout, la personnalité de la fille d’Albert et Paola, présidente de ces missions commerciales depuis 2013. Découvrons-la plus avant, à travers cinq saynètes américaines.

1