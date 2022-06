Dans la roue de Philippe Gilbert: «De Lie sera redoutable dans les classiques»

Ce samedi, alors que je prépare le Tour de Suisse qui devrait en principe me conduire ensuite au Tour de France, mon jeune équipier Arnaud De Lie dispute le Tour du Hageland où il pourrait une nouvelle fois s’imposer. Ces derniers mois et plus spécialement ces dernières semaines, vous avez certainement pu vous familiariser avec ce jeune talent qui a l’avantage d’être belge, wallon et ardennais !

Je suis les résultats d’Arnaud depuis longtemps car, lorsqu’il avait 12 ou 13 ans, nous nous étions rencontrés à Remichampagne, tout près de chez lui en province du Luxembourg dans un pavillon de chasse. Un ami commun m’avait dit : « Lui, tu verras, on en reparlera ! » 10 ans plus tard, je confirme qu’Arnaud a eu une montée en puissance fulgurante et surtout une maîtrise tactique et une gestion du placement étonnantes pour son âge !