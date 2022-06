Les Diables au feu à Cardiff pour entretenir la flamme

Mesdames et Messieurs, nous entamons notre descente vers Cardiff, que vous pouvez apercevoir à votre gauche et où il fait une température de 18ºC : veuillez attacher vos ceintures de sécurité et éteindre vos appareils électroniques. Le commandant de bord est drillé, les Diables ont les yeux encore ensommeillés ou rivés sur leurs tablettes et les journalistes ne sont pas vraiment alléchés à l’idée de ce retour constant par la case galloise.